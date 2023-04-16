Издание The Athletic назвало Овечкина лучшим игроком «Вашингтон Кэпиталз»

Североамериканское издание The Athletic назвало капитана команды «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина лучшим игроком команды в минувшем сезоне.

Россиянин провел в этом сезоне 73 игры, пропустив по разным причинам 9 матчей. На его счету 42 заброшенные шайбы и 33 голевые передачи.

В этом сезоне Овечкин обошел Горди Хоу, выйдя на чистое второе место в списке лучших снайперов в истории лиги с 822 шайбами. Лидирует в списке Уэйн Гретцки (894 шайбы). В минувшем регулярном чемпионате 37-летний форвард набрал 75 очков (42 шайбы + 33 голевые передачи) в 73 играх.

«Вашингтон» по итогам регулярного чемпионата набрал 80 очков и занял 13-е место в Восточной конференции и не вышел в плей-офф.