Международная федерация хоккея учредила награду «Игрок года»

Международная федерация хоккея (IIHF) учредила новую награду в мужском и женском хоккее – «Игрок года», сообщается на официальном сайте организации.

«Над реализацией этой инициативы мы работали достаточно долго. Эти награды важны, потому что хоккей – это всемирная игра», - цитирует президента IIHF Люка Тардифа

Победителя будут определять голосованием представителей СМИ и членов Международной федерации, причем на СМИ будет приходиться 70% голосов, а на IIHF – 30%.

Для того, чтобы номинироваться на престижную награду игроки должны будут принять участие как минимум в одном турнире под эгидой IIHF (Олимпиада, чемпионат мира), а также играть в национальной лиге самого высокого уровня своей страны.

Победители получат уменьшенную копию трофея, а сами призы будут выставлены в Зале хоккейной славы в Торонто. Первых обладателей трофея назовут в июне.