ЦСКА не пустил журналистов на тренировку перед первым матчем с «Ак Барсом»

ЦСКА закрыл свою раскатку от журналистов перед первым финальным матчем за Кубок Гагарина против казанского «Ак Барса».

Как сообщает «БИЗНЕС Online», армейцы имели право на такое решение согласно регламента КХЛ. В то же время, портал отмечает, что казанцы сделали свое занятие открытым для прессы.

Напомним, встреча пройдет сегодня, 17 апреля в Казани. Начало в 19.30 по московскому времени.

В финале Западной конференции ЦСКА одолел СКА в серии со счетом 4-2. «Ак Барс» на Востоке оказался сильнее омского «Авангарда» (4-1).