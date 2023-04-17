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ЦСКА не пустил журналистов на тренировку перед первым матчем с «Ак Барсом»

Казанцы сделали свое занятие открытым для прессы.
17 апреля 2023 11:42
автор: Александр Шульгин

ЦСКА закрыл свою раскатку от журналистов перед первым финальным матчем за Кубок Гагарина против казанского «Ак Барса».

Как сообщает «БИЗНЕС Online», армейцы имели право на такое решение согласно регламента КХЛ. В то же время, портал отмечает, что казанцы сделали свое занятие открытым для прессы.

Напомним, встреча пройдет сегодня, 17 апреля в Казани. Начало в 19.30 по московскому времени.

В финале Западной конференции ЦСКА одолел СКА в серии со счетом 4-2. «Ак Барс» на Востоке оказался сильнее омского «Авангарда» (4-1).

источник: «БИЗНЕС Online»
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Казанцы сделали свое занятие открытым для прессы.
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