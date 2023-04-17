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Кожевников считает, что Федоров заслужил поработать в НХЛ: Стоит пробовать там свои силы

Российский специалист может возглавить «Коламбус».
Кожевников считает, что Федоров заслужил поработать в НХЛ: Стоит пробовать там свои силы
17 апреля 2023 16:27
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автор фото: РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников отреагировал на информацию о том, что главный тренер ЦСКА Сергей Федоров может возглавить «Коламбус».

«Конечно, Сергею стоит пробовать свои силы в НХЛ - это рост. Не каждому тренеру удается поработать в НХЛ. Федоров заслужил поработать в НХЛ», - приводит слова прославленного спортсмена «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что руководство североамериканского клуба может рассмотреть кандидатуру 53-летнего россиянина, при этом «Блю Джекетс» планируют решить этот вопрос после лотереи драфта НХЛ-2023, которая пройдет в начале мая.

Напомним, Федоров выступал за «Коламбус» как хоккеист с 2005 по 2008 год.

источник: Чемпионат.com
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