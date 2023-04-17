КХЛ планирует увеличить количество участников. Лига получила предложение от команды из Казахстана

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский заявил о дальнейшем увеличении количества участников, в том числе из-за рубежа.

«В этих условиях мы сначала думаем о России, но не забываем о соседях из Белоруссии и Казахстана. Из Казахстана одна команда изъявляет желание попасть в КХЛ», - приводит «Метарейтинг» слова Каменского.

Напомним, что в текущем сезоне КХЛ участвовали 22 команды, в прошлом чемпионат из-за политических событий потерял рижское «Динамо» и финский «Йокерит», а в следующем его пополнит «Лада».