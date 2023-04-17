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Кузнецов сменил агентов на фоне слухов об уходе из «Вашингтона»

Хоккеист ушел от Максима Моливера и стал клиентом агентства Newport Sports.
Кузнецов сменил агентов на фоне слухов об уходе из «Вашингтона»
17 апреля 2023 20:16
автор: Артур Гичунцев
автор фото: NHL.com

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов больше не сотрудничает с агентом Максимом Моливером. Об этом пишет The Athletic.

По данным источника, нападающий начал работу с агентством Newport Sports. Теперь его дела ведут менеджеры Дон Мин и Крэйг Остер.

Отмечается, что в ближайшее время новые представители игрока проведут встречу с генеральным директором клуба Брайаном Маклелланом, чтоб выяснить, какие планы у «Кэпиталз» на россиянина.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» планирует обменять Кузнецова.

В прошедшем сезоне «регулярки» форвард отыграл 81 матч и набрал 55 (12+43) очков, показав худший показатель в команде (-26).

источник: «Советский спорт»
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