Тренер «Далласа» Дебур восхитился телосложением нападающего «Миннесоты» Капризова 

Главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур накануне первого матча серии с «Миннесотой Уайлд» высказался о форварде соперника Кирилле Капризове.

«Я люблю следить за его выступлением. Мне удалось поработать с ним на Матче всех звезд и я был поражен его размерами. Его телосложение как у танка. Заметно, как он влияет на игру. Он чем-то похож на Зака Паризе. Небольшие хоккеисты, способные применить силу с пользой. Они прекрасно контролируют шайбу, которую просто так у них не отберешь. Капризову очень сложно противостоять», — приводит слова Дебура The Athletic.

Добавим, что очная встреча между «Далласом» и «Миннесотой» в рамках первого раунда плей-офф НХЛ состоится 18 апреля.