«Ак Барс» обыграл ЦСКА в первом финальном матче Кубка Гагарина

В первом финальном матче Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» на своем льду обыграл ЦСКА.

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Артем Лукоянов в меньшинстве, Станислав Галиев, реализовавший большинство, Дмитрий Воронков и Кирилл Панюков.

Гости ответили точным броском в исполнении Михаила Григоренко, грубая ошибка которого привела к первой шайбе в ворота армейцев.

Таким образом, счет в серии стал 1-0 в пользу «Ак Барса». Второй матч пройдет 19 апреля также в Казани, затем серия переедет в Москву.

Кубок Гагарина

Финал. 1-й матч

«Ак Барс» (Казань) - ЦСКА - 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Голы:

1:0 - Лукоянов, 6:57 (4х5)

1:1 - Григоренко (Диц, Провольнев), 14:46

2:1 - Галиев (Шипачев, Войнов), 22:00

3:1 - Воронков, 47:28

4:1 - Панюков (Адамчук, Лямкин), 52:54

Вратари: Билялов - Рейдеборн

Счет в серии: 1-0.