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«Ак Барс» обыграл ЦСКА в первом финальном матче Кубка Гагарина

Казанцы вышли вперед в серии.
«Ак Барс» обыграл ЦСКА в первом финальном матче Кубка Гагарина
17 апреля 2023 21:47
автор: Александр Шульгин
автор фото: РИА Новости

В первом финальном матче Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» на своем льду обыграл ЦСКА.

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Артем Лукоянов в меньшинстве, Станислав Галиев, реализовавший большинство, Дмитрий Воронков и Кирилл Панюков.

Гости ответили точным броском в исполнении Михаила Григоренко, грубая ошибка которого привела к первой шайбе в ворота армейцев.

Таким образом, счет в серии стал 1-0 в пользу «Ак Барса». Второй матч пройдет 19 апреля также в Казани, затем серия переедет в Москву.

Кубок Гагарина
Финал. 1-й матч
«Ак Барс» (Казань) - ЦСКА - 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
Голы:
1:0 - Лукоянов, 6:57 (4х5)
1:1 - Григоренко (Диц, Провольнев), 14:46
2:1 - Галиев (Шипачев, Войнов), 22:00
3:1 - Воронков, 47:28
4:1 - Панюков (Адамчук, Лямкин), 52:54
Вратари: Билялов - Рейдеборн
Счет в серии: 1-0.

источник: «Советский спорт»
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