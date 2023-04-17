Билялетдинов объяснил, за счет чего «Ак Барс» обыграл ЦСКА

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу своей команды над ЦСКА в первом финальном матче Кубка Гагарина.

«Игра была неплохая. Первая проверочная игра. Мы друг друга изучали с ЦСКА. Играли по заданию, которое давали игрокам. Понимали, что хотим сделать. Я считаю, что ЦСКА - хорошая команда, против них играть всегда сложно.

Вбрасывания - это очень важно. Не только в большинстве, но и в равных составах. Мы много говорим об этом, но не всегда все получается. Понимаем, что они хотят сделать, стараемся лишить этой возможности», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Артем Лукоянов в меньшинстве, Станислав Галиев, реализовавший большинство, Дмитрий Воронков и Кирилл Панюков.

Гости ответили точным броском в исполнении Михаила Григоренко, грубая ошибка которого привела к первой шайбе в ворота армейцев.

Таким образом, счет в серии стал 1-0 в пользу «Ак Барса». Второй матч пройдет 19 апреля также в Казани, затем серия переедет в Москву.