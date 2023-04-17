Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров рассказал, рассматривает ли он переход в «Коламбус»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров заявил, что не рассматривает вариант с переходом в «Коламбус».

«Тема про НХЛ закрыта, я никуда не собираюсь. С ЦСКА как минимум у меня есть контракт», - приводит слова специалиста Sport24.

Ранее сообщалось, что руководство североамериканского клуба может рассмотреть кандидатуру 53-летнего россиянина, при этом «Блю Джекетс» планируют решить этот вопрос после лотереи драфта НХЛ-2023, которая пройдет в начале мая.

Напомним, Федоров выступал за «Коламбус» как хоккеист с 2005 по 2008 год.