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«Каролина» обыграла «Айлендерс» в первом матче плей-офф НХЛ

«Ураганы» повели в серии 1-0.
«Каролина» обыграла «Айлендерс» в первом матче плей-офф НХЛ
18 апреля 2023 08:05
автор: Александр Шульгин
автор фото: NHL.com

В первом матче 1/4 финала Восточной конференции плей-офф Кубка Стэнли «Каролина Харрикейнз» на своем льду нанесла поражение «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Себастьян Ахо и Стефан Нейсен, реализовавшие большинство.

Гости ответили точным броском в исполнении Райана Палока.

Российский голкипер Илья Сорокин провел на площадке весь матч.

Таким образом, счет в серии стал 1-0 в пользу «островитян». Следующий матч пройдет 20 апреля также в Роли.

источник: «Советский спорт»
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