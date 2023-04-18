«Каролина» обыграла «Айлендерс» в первом матче плей-офф НХЛ

В первом матче 1/4 финала Восточной конференции плей-офф Кубка Стэнли «Каролина Харрикейнз» на своем льду нанесла поражение «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Себастьян Ахо и Стефан Нейсен, реализовавшие большинство.

Гости ответили точным броском в исполнении Райана Палока.

Российский голкипер Илья Сорокин провел на площадке весь матч.

Таким образом, счет в серии стал 1-0 в пользу «островитян». Следующий матч пройдет 20 апреля также в Роли.