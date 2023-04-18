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«Флорида» без Бобровского проиграла «Бостону» на старте серии, Орлов отдал передачу

Встреча завершилась со счетом 3:1.
«Флорида» без Бобровского проиграла «Бостону» на старте серии, Орлов отдал передачу
18 апреля 2023 08:12
автор: Артур Гичунцев
автор фото: NHL.com

Сегодня, 18 апреля, «Бостон» и «Флорида» провели первый матч серии плей-офф НХЛ. Встреча завершилась в пользу хозяев – 3:1.

В их составе отличились Давид Пастрняк, Брэд Маршан и Джейк Дебраск. У проигравших шайбу забросил Мэттью Ткачук.

Российский защитник «Брюинз» Дмитрий Орлов отметился голевой передачей.

Таким образом, его команда повела в серии – 1-0. Следующий матч состоится 20 апреля и начнется в 02:30 по Москве.

НХЛ. Кубок Стэнли

Первый раунд

Первый матч

«Бостон» – «Флорида» – 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

Голы:

1:0 – 5 Пастрняк (Крейчи, Бертуцци)

2:0 – 23 Маршанд (Орлов, Макэвой)

2:1 – 26 Ткачак ()

3:1 – 37 Дебраск (Заха, Бертуцци)

Вратари: Улльмарк 31/32 – Лайон 26/29.

Счет в серии: 1-0

источник: «Советский спорт»
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