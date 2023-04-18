«Лос-Анджелес» одержал волевую победу над «Эдмонтоном» в первом матче плей-офф НХЛ

В первом матче 1/4 финала Западной конференции плей-офф Кубка Стэнли «Лос-Анджелес Кингз» на выезде одолел «Эдмонтон Ойлерз».

Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Адриан Кемпе. Еще по одной шайбе забросили Анже Копитар и Алекс Айаффало, реализовавшие численное преимущество.

Хозяева ответили дублем Леона Драйзайтля и точным броском Эвана Бушара в большинстве.

Таким образом, счет в серии стал 1-0 в пользу «королей». Следующий матч пройдет 20 апреля также в Эдмонтоне, затем противостояние переедет в Лос-Анджелес.