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Хоккеист «Тампы-Бэй» Михаил Сергачев назвал сына в честь Федора Достоевского

Защитник «молний» – поклонник творчества великого писателя.
18 апреля 2023 08:40
автор: Артур Гичунцев

Хоккеист «Тампы-Бэй» Михаил Сергачев назвал сына в честь великого русского писателя Федора Достоевского. Об этом сообщает The Athletic.

По данным источника, защитник «молний» принял такое решение, так как является поклонником творчества Достоевского. Примечательно, что отца романиста также звали Михаилом.

«Это был лучший момент в моей жизни. Все, наверное, всё равно будут называть его Маленький Серги», – заявил игрок.

Напомним, 24-летний Сергачев выступает за «Лайтнинг» с 2017 года. Защитник является двукратным победителем Кубка Стэнли.

источник: «Советский спорт»
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