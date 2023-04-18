«Миннесота» обыграла «Даллас» во втором овертайме, Капризов забросил шайбу

«Миннесота» одержала победу над «Далласом» в первом матче серии плей-офф НХЛ. Основное время встречи завершилось со счетом 2:2, а во втором овертайме точнее оказались «дикари».
Автором решающего броска стал Райан Хартман. В основное время у «Уайлд» отличился российский форвард Кирилл Капризов, установив очередное достижение в лиге.
Таким образом, «Миннесота» повела в серии – 1-0. Следующий матч команды проведут в Далласе 20 апреля. Встреча начнется в 4.30 мск.
НХЛ. Кубок Стэнли
Первый раунд
Первый матч
Даллас – Миннесота – 2:3 (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, по буллитам – 0:0, 0:)
Голы:
0:1 – 19 Капризов (Зукарелло-Асен, Сперджен)
1:1 – 22 Хинтц (Бенн)
2:1 – 24 Робертсон (Павелски, Хейсканен)
2:2 – 34 Стил (Нюквист)
2:3 – 92 Хартман (Стил)
Счет в серии: 0-1