«Миннесота» обыграла «Даллас» во втором овертайме, Капризов забросил шайбу

«Миннесота» одержала победу над «Далласом» в первом матче серии плей-офф НХЛ. Основное время встречи завершилось со счетом 2:2, а во втором овертайме точнее оказались «дикари».

Автором решающего броска стал Райан Хартман. В основное время у «Уайлд» отличился российский форвард Кирилл Капризов, установив очередное достижение в лиге.

Таким образом, «Миннесота» повела в серии – 1-0. Следующий матч команды проведут в Далласе 20 апреля. Встреча начнется в 4.30 мск.

НХЛ. Кубок Стэнли

Первый раунд

Первый матч

Даллас – Миннесота – 2:3 (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, по буллитам – 0:0, 0:)

Голы:

0:1 – 19 Капризов (Зукарелло-Асен, Сперджен)

1:1 – 22 Хинтц (Бенн)

2:1 – 24 Робертсон (Павелски, Хейсканен)

2:2 – 34 Стил (Нюквист)

2:3 – 92 Хартман (Стил)

Счет в серии: 0-1