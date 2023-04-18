«Авангард» не может договориться с Грицюком о новом контракте

Омский «Авангард» не может договориться со своим нападающим Арсением Грицюком о продлении контракта.

По информации «Чемпионата», представители хоккеиста, чьим агентом является Шуми Бабаев, требует двухлетнее соглашение на общую сумму 110 миллионов рублей (50+60).

Клуб на такие условия не согласен, поскольку текущая зарплата игрока составляет 20 миллионов рублей за сезон.

Напомним, в НХЛ Грицюк задрафтован «Нью-Джерси Дэвилз».

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ форвард провел 66 матчей, в которых набрал 40 (15+25) очков. В плей-офф Кубка Гагарина в его активе 11 встреч и четыре (3+1) очка в плей-офф Кубка Гагарина.

Омичи выбыли из розыгрыша трофея, проиграв в финале Восточной конференции казанскому «Ак Барсу».