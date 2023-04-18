Михайлов прокомментировал поражение ЦСКА на старте финальной серии плей-офф КХЛ с «Ак Барсом»

Бывший форвард московского ЦСКА Борис Михайлов высказался после поражения от «Ак Барса» (1:4) на старте финальной серии Кубка Гагарина.

По словам легендарного хоккеиста, команды показали очень интересный матч. Также он подчеркнул, что казанцы заслуженно одержали победу.

«Хоккеистов ЦСКА это поражение должно взбодрить, и мы увидим другую команду на льду во втором матче. Обе команды играли с азартом и на грани удаления. Это свойственно финалу, вчера получился такой итог, а что будет завтра – покажет матч», – добавил Михайлов, чьи слова приводит «РИА Новости».

Следующий матч «Ак Барса» и ЦСКА состоится 19 апреля и пройдет в Казани, а стартовый свисток прозвучит в 19.00 мск.