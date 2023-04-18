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Андрей Свечников планирует вернуться к тренировкам в сентябре, после перенесенной операции

«Ураганы» в первом раунде плей-офф играют с «Айлендерс».
18 апреля 2023 16:44
автор: Александр Поволоцкий

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников рассказал, когда планирует вернутся на лед.

Напомним, что, 22-летниий хоккеист получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (0:4). Свечников перенес операцию на колене.

«Врач говорил про отсутствие от шести до девяти месяцев. Когда я получил травму, оставалось семь месяцев. Так что я собираюсь присоединиться к клубу в сентябре. Честно говоря, ничего серьезного не произошло, просто моё колено ушло в сторону. Операция прошла хорошо, однако первые пару недель было немного больно», — цитирует Свечникова прес-служба НХЛ.

В текущем сезоне Андрей провел 64 матча и набрал 55 (23+32) очков.

Напомним, что «Каролина» в первом матче плей-офф обыграла «Айлендерс» (2:1).

источник: NHL (НХЛ)
Андрей Свечников планирует вернуться к тренировкам в сентябре, после перенесенной операции
«Ураганы» в первом раунде плей-офф играют с «Айлендерс».
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