Епанчинцев подтвердил, что уходит с поста главного тренера «Амура»

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев не планирует продлевать контракт с хабаровским клубом.

Отметим, что соглашение 47-летнего специалиста с дальневосточниками истекает 30 апреля 2023 года.

«В «Амуре» я не останусь», — приводит ТАСС слова Епанчинцева.

Ранее в СМИ сообщалось, что специалист вернется в «Югру», с которой уже брал главный трофей в ВХЛ. Епанчинцев сменит Эдуарда Занковца.

Напомним, что команда из Ханты-Мансийска выиграла регулярный чемпионат ВХЛ, но в первом раунде Кубка Петрова уступила «Горняку-УГМК» (2-4).