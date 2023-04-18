Кожевников назвал российского игрока, который готов к отъезду в НХЛ в следующем сезоне

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал имя хоккеиста, который может проявить себя в НХЛ в следующем сезоне.

Специалист считает, что к отъезду готов нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков.

«По большому счету я вижу только одного — Воронкова. Мы не знаем, сколько у нас талантливых игроков. Кто-то уезжает туда и закрепляется, а некоторые возвращаются, ничего не получается, причём у хороших игроков», — приводит слова Кожевникова «Чемпионат».

Ранее в СМИ появилась информация, что 22-летний хоккеист заключил соглашение с «Коламбусом».

В текущем розыгрыше Кубка Гагарина нападающий провел 18 матчей, в которых набрал 10 (6+4) очков.