Жафяров назвал причину пропуска решающих матчей серии против ЦСКА

Форвард СКА Дамир Жафяров рассказал, почему не вышел на лед в двух последних матчах финала Западной конференции с ЦСКА.

Напомним, что клуб из Санкт-Петербурга не смог выйти в финал Кубка Гагарина, уступив в пяти встречах.

«По медицинским показаниям. В третьей игре получил очень неприятную и болезненную травму мышечного характера. Раскрывать все подробности не буду. Могу сказать, что только сейчас начал в себя приходить», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Жафярова.

В розыгрыше Кубка Гагарина нападающий провел 12 матчей, в которых набрал 9 (1+8) очков.