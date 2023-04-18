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ESPN составил список лучших игроков текущего Кубка Стэнли, россиян нет в топ-10

Плей-офф в НХЛ стартовал в ночь на 18 апреля.
ESPN составил список лучших игроков текущего Кубка Стэнли, россиян нет в топ-10
18 апреля 2023 19:32
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: NHL

ESPN составил список лучших хоккеистов текущего розыгрыша Кубка Стэнли.

Список из 50 игроков возглавил нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Отметим, что «Ойлерз» уступили «Лос-Анджелесу» (3:4 ОТ) в первом матче плей-офф. Макдэвид очков не набрал.

Добавим, что в топ-10 нет ни одного российского хоккеиста. Выше всех расположился нападающий Никита Кучеров из «Тампы». Он занял в рейтинге 11-е место.

Топ-5 лучших игроков по версии ESPN

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»);

2. Натан Маккиннон («Колорадо»);

3. Джек Хьюз («Нью-Джерси Дэвилз»);

4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»);

5. Линус Улльмарк («Бостон»)...

источник: ESPN
ESPN составил список лучших игроков текущего Кубка Стэнли, россиян нет в топ-10
ESPN составил список лучших игроков текущего Кубка Стэнли, россиян нет в топ-10
Плей-офф в НХЛ стартовал в ночь на 18 апреля.
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