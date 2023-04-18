ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Тренер «Флориды» рассказал, выйдет ли Бобровский в стартовом составе на второй матч плей-офф

Первую встречу с «Бостоном» россиянин провел в запасе.
Тренер «Флориды» рассказал, выйдет ли Бобровский в стартовом составе на второй матч плей-офф
18 апреля 2023 20:52
автор: Александр Шульгин
автор фото: NHL.com

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис оценил вероятность появления российского голкипера команды Сергея Бобровского в стартовом составе команды на второй матч 1/4 финала Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина против «Бостон Брюинз».

«Бобровский в старте на второй матч? Слишком рано говорить об этом. Игра Алекса Лайона в первой встрече была великолепной, мне понравилось», - цитирует Мориса журналист Грег Вышински в своём «твиттере».

Напомним, в первом матче «Флорида» уступила сопернику со счетом 1:3.

Вторая встреча пройдет 20 апреля также в Бостоне.

Мичков занял второе место в финальном рейтинге драфта НХЛ среди европейцев
Хоккеист является автором самой «молодой» шайбы в истории сборной России.
18.04.2023 21:21
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Тренер «Флориды» рассказал, выйдет ли Бобровский в стартовом составе на второй матч плей-офф
Тренер «Флориды» рассказал, выйдет ли Бобровский в стартовом составе на второй матч плей-офф
Первую встречу с «Бостоном» россиянин провел в запасе.
18.04.2023 20:52
Хоккей
автор: Александр Шульгин
ESPN составил список лучших игроков текущего Кубка Стэнли, россиян нет в топ-10
ESPN составил список лучших игроков текущего Кубка Стэнли, россиян нет в топ-10
Плей-офф в НХЛ стартовал в ночь на 18 апреля.
18.04.2023 19:32
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Жафяров назвал причину пропуска решающих матчей серии против ЦСКА
Жафяров назвал причину пропуска решающих матчей серии против ЦСКА
Хоккеист заявил, что ему нужна неделя покоя.
18.04.2023 19:15
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Кожевников назвал российского игрока, который готов к отъезду в НХЛ в следующем сезоне
Кожевников назвал российского игрока, который готов к отъезду в НХЛ в следующем сезоне
Хоккеист был задрафтован «Бостоном» в 2019 году.
18.04.2023 17:45
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Епанчинцев подтвердил, что уходит с поста главного тренера «Амура»
Епанчинцев подтвердил, что уходит с поста главного тренера «Амура»
Специалист может вернутся в ВХЛ.
18.04.2023 17:15
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Андрей Свечников планирует вернуться к тренировкам в сентябре после перенесенной операции
Андрей Свечников планирует вернуться к тренировкам в сентябре после перенесенной операции
«Ураганы» в первом раунде плей-офф играют с «Айлендерс».
18.04.2023 16:44
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Да Коста продолжит выступать за «Автомобилист»
Да Коста продолжит выступать за «Автомобилист»
Хоккеист играет за команду последние три сезона.
18.04.2023 14:48
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Три клуба КХЛ ведут борьбу за форварда «Салавата Юлаева» Александра Кадейкина
Три клуба КХЛ ведут борьбу за форварда «Салавата Юлаева» Александра Кадейкина
Среди них числится питерский СКА.
18.04.2023 13:26
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Нападающий ЦСКА Карнаухов рассказал, плюнул ли он во вратаря «Ак Барса» в первом матче серии
Нападающий ЦСКА Карнаухов рассказал, плюнул ли он во вратаря «Ак Барса» в первом матче серии
Лучшие команды Запада и Востока разыгрывают Кубок Гагарина-2023.
18.04.2023 12:43
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика