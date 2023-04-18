Тренер «Флориды» рассказал, выйдет ли Бобровский в стартовом составе на второй матч плей-офф

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис оценил вероятность появления российского голкипера команды Сергея Бобровского в стартовом составе команды на второй матч 1/4 финала Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина против «Бостон Брюинз».

«Бобровский в старте на второй матч? Слишком рано говорить об этом. Игра Алекса Лайона в первой встрече была великолепной, мне понравилось», - цитирует Мориса журналист Грег Вышински в своём «твиттере».

Напомним, в первом матче «Флорида» уступила сопернику со счетом 1:3.

Вторая встреча пройдет 20 апреля также в Бостоне.