Мичков занял второе место в финальном рейтинге драфта НХЛ среди европейцев

Центральное скаутское бюро НХЛ опубликовало финальный рейтинг европейских игроков перед драфтом-2023.

Отметим, что первое место в списке занял шведский форвард «Эребру» Лео Карлссон.

Из россиян в первую десятку рейтинга вошли три хоккеиста. Лучшая позиция у нападающего «Сочи» Матвея Мичкова. Он располагается на второй позиции.

Даниил Бут из «Локо-76» занял девятое место, а Михаил Гуляев из «Омских ястребов» - десятый.

В текущем сезоне Матвей набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах регулярного чемпионата КХЛ.