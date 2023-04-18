Агент Ткачева рассказал, останется ли хоккеист в «Авангарде»

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев рассказал, как обстоят дела с новым контрактом Владимира Ткачева с омским «Авангардом».

«В случае с Ткачевым клуб предложил зарплату в 95 миллионов рублей за сезон, как у Корбэна Найта и Рида Буше. Нас это не устраивает. Почему это должно быть нормально, разве праздник какой-то наступил? Ткачев и Толчинский - лидеры «Авангарда», которые тащили на себе команду в трудные моменты в течение всего сезона. К тому же Владимир сам из Омска, зачем его сравнивать с другими?», - приводит слова Бабаева «Спорт-Экспресс».

Напомним, в минувшем регулярном чемпионате КХЛ Ткачев провел 64 матча, в которых набрал 59 (23+36) очков.

В плей-офф Кубка Гагарина на счету хоккеиста 14 матчей и столько же (3+11) очков.