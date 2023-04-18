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Агент Шуми Бабаев рассказал о будущем Арсения Грицюка

Форвард покинет омский «Авангард».
18 апреля 2023 22:44
автор: Александр Шульгин

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев заявил, что нападающий Арсений Грицюк не останется в омском «Авангарде».

«Арсений поедет в НХЛ. Есть клубы в КХЛ, которые могут предложить ему требуемые нами 110 миллионов рублей за два года через процедуру оффершита.

И еще о том, как оценивают хоккеиста в самом «Авангарде». Хабибулин прямым текстом сказал Грицюку, что если тот хочет больших денег, то пусть меняет агента», - приводит слова функционера «Спорт-Экспресс».

Напомним, в минувшем регулярном первенстве КХЛ Грицюк провел 66 матчей, в которых набрал 40 (15+25) очков.

В плей-офф Кубка Гагарина на счету хоккеиста 11 встречи четыре (3+1) очка.

источник: «Спорт-Экспресс»
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