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Валерий Каменский: Уровень плей-офф КХЛ ничем не уступает НХЛ

Ветеран уверен, что между лигами нет большой пропасти.
18 апреля 2023 23:31
автор: Александр Шульгин

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский считает, что матчи плей-офф Кубка Гагарина вполне соответствует уровню НХЛ.

«Можем ли сейчас объективно оценивать уровень нашего хоккея без международных матчей? Мы всегда были вверху, там и остаемся. Уровень плей-офф ничем не уступает НХЛ, наши сильнейшие команды там точно не затерялись бы», - приводит слова Каменского Metaratings.

Напомним, плей-офф Кубка Стэнли стартовал 18 апреля.

В финале Кубка Гагарина уже сыграна одна встреча, в которой казанский «Ак Барс» оказался сильнее ЦСКА (4:1). Вторая игра серии пройдет 19 апреля также в Казани.

источник: Metaratings.ru
Валерий Каменский: Уровень плей-офф КХЛ ничем не уступает НХЛ
Ветеран уверен, что между лигами нет большой пропасти.
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