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Три очка Кучерова помогли «Тампе» победить «Торонто» в первом матче серии плей-офф

Россиянин был признан третьей звездой встречи.
19 апреля 2023 07:58
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержали гостевую победу над «Торонто Мейпл Лифс» в первом матче серии плей-офф первого раунда Восточной конференции со счетом 7:3.

В составе победителей нападающий Никита Кучеров забросил шайбу (20-я минута) и отдал две голевые передачи. Россиянин был признан третьей звездой встречи. Дубль в матче оформил Брэйден Пойнт (35, 40), шайбы также на счету Пьера-Эдуара Белльмара (2), Энтони Сирелли (8), Кори Перри (38) и Росса Колтона (47). Результативная передача на счету защитника Михаила Сергачева. Голкипер Андрей Василевский отразил 28 из 31 броска.

У хозяев льда отличились Райан О'Райлли (29), Вильям Нюландер (34) и Калле Йернкрок (49). Вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 23 из 29 бросков по своим воротам и был заменен после второго периода.

«Тампа» повела в серии до четырех побед со счетом 1-0. Второй матч серии состоится в Торонто в ночь на 21 апреля.

источник: «Советский спорт»
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