Гол Тарасенко и две передачи Панарина помогли «Рейнджерс» начать плей-офф с победы над «Нью-Джерси»

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ. Встреча в Ньюарке завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей.

Автором первой шайбы «Рейнджерс» в плей-офф этого сезона стал россиянин Владимир Тарасенко, открывший счет в матче на 5-й минуте. В составе победителей также отличились Райан Райан Линдгрен (37) и Филип Хитил (59), дубль на свой счет записал Крис Крайдер (10, 52). Голкипер Игорь Шестеркин отразил 27 бросков из 28 и был признан второй звездой встречи.

Хозяева льда забросили с буллита, отличился Джек Хьюз (58).

«Рейнджерс» повел в серии до четырех побед - 1-0. Второй матч состоится также в Ньюарке в ночь на 21 апреля.