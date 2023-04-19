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«Виннипег» обыграл победителя Западной конференции «Вегас» в первом матче плей-офф

Российский нападающий «Виннипега» Наместников сделал результативную передачу.
19 апреля 2023 08:10
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты «Виннипег Джетс» победили в гостевом матче «Вегас Голден Найтс» в первом матче первого раунда плей-офф НХЛ со счетом 5:1.

У победителей шайбы на счету Кайла Коннора (22-я минута), Пьер-Люка Дюбуа (23), Блейка Уилера (44), а под занавес матча дублем отличился Адам Лаури, забросивший на 59-й и 60-й минуте. Россиянин Владислав Наместников сделал результативную передачу.

У хозяев льда шайбу забросил Вильям Карлссон (36) после передачи россиянина Ивана Барбашева.

По итогам регулярного чемпионата «Виннипег», ведущий в серии до четырех побед 1-0, занял восьмое место в Западной конференции, а «Вегас» стал ее победителем. Второй матч серии пройдет также в Парадайсе 21 апреля.

источник: «Советский спорт»
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