«Колорадо» дома уступил «Сиэтлу», Георгиев оформил 27 сейвов

Хоккеисты «Колорадо Эвеланш» на своей площадке проиграли «Сиэтл Кракен» (1:3) в первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

Отметим, что в составе хозяев единственную шайбу в прошедшей встрече забросил Микко Рантанен, отличившийся на 13-й минуте. Соперник ответил голами Ээли Толванена (4), Александера Веннберга (22) и Моргана Гики (45).

Голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев оформил 27 сейвов. Его партнер по команде, а именно нападающий Валерий Ничушкин, завершил игру с коэффициентом полезности «-2».

Добавим, что Сиэтл одержал свою первую победу в истории победу в плей-офф НХЛ. Вторая игра серии между командами состоится 21 апреля.