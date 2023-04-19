Хоккеисту «Виннипега» наложили 75 швов после падения лицом на лезвие конька вратаря (видео)

Форвард «Виннипег Джетс» Морган Баррон получил травму лица после падения на лезвие конька вратаря соперника, ему пришлось наложить 75 швов, сообщается на официальном сайте клуба.

В начале первого периода своего дебютного матча плей-офф Баррон участвовал в атаке, у ворот «Вегаса» возникла толчея. Баррона толкнули, он упал лицом на лезвие конька вратаря «Вегаса» Броссуа.

«Он выглядел так, как будто на него напала акула. Мы пытались сделать так, чтобы шайба оказалась в воротах, а затем увидели кровавый след до скамейки запасных», - рассказал форвард «Виннипега» Адам Лаури.

«Они (медперсонал) проделали большую работу, зашили меня. Рана, к счастью, не коснулась глаза. Когда я покинул площадку, счет был не открыт. Я просто сидел с закрытыми глазами и слушал, как все кричат, когда забивают», - сказал Баррон в интервью после игры. После оказания медпомощи Баррон вернулся на скамейку запасных и вновь выходил на лед.

Хоккеисты «Виннипега» одержали гостевую победу над победителями Западной конференции «Вегасом» в первом матче плей-офф со счетом 5:1.