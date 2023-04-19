Кучеров обошел Ягра по числу матчей в плей-офф НХЛ с тремя и более очками

Сегодня, 19 апреля, «Тампа-Бэй» обыграла «Торонто» (7:3) на старте серии плей-офф НХЛ.

Российский нападающий Никита Кучеров появился на льду и забросил шайбу. Также в его активе 2 ассиста.

Таким образом, форвард обошел легенду лиги Яромира Ягра по числу матчей в плей-офф НХЛ с тремя и более очками. Теперь у россиянина 21 матч, а известного чешского нападающего 20 встреч.

К слову, рекордсменом по этому показателю является канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 59 матчей.