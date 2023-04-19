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Кучеров обошел Ягра по числу матчей в плей-офф НХЛ с тремя и более очками

Рекордсменом по этому показателю является Уэйн Гретцки.
Кучеров обошел Ягра по числу матчей в плей-офф НХЛ с тремя и более очками
19 апреля 2023 10:52
автор: Артур Гичунцев
автор фото: NHL.com

Сегодня, 19 апреля, «Тампа-Бэй» обыграла «Торонто» (7:3) на старте серии плей-офф НХЛ.

Российский нападающий Никита Кучеров появился на льду и забросил шайбу. Также в его активе 2 ассиста.

Таким образом, форвард обошел легенду лиги Яромира Ягра по числу матчей в плей-офф НХЛ с тремя и более очками. Теперь у россиянина 21 матч, а известного чешского нападающего 20 встреч.

К слову, рекордсменом по этому показателю является канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 59 матчей.

источник: «Советский спорт»
Кучеров обошел Ягра по числу матчей в плей-офф НХЛ с тремя и более очками
Кучеров обошел Ягра по числу матчей в плей-офф НХЛ с тремя и более очками
Рекордсменом по этому показателю является Уэйн Гретцки.
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