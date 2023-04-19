ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Мамин пропустит минимум три матча финала Кубка Гагарина между ЦСКА и «Ак Барсом»

Также матч пропустит Андрей Светлаков.
19 апреля 2023 12:21
автор: Александр Поволоцкий

Форвард ЦСКА Максим Мамин не сыграет в ближайших матчах финальной серии Кубка Гагарина против «Ак Барса».

Как сообщает «Татар-информ», у 28-летнего хоккеиста диагностировано сотрясение мозга. Мамин пропустит минимум три встречи.

Напомним, что Максим получил повреждение в первом матче в результате столкновения со своим одноклубником Фредриком Классоном. Защитник ЦСКА неудачно провел силовой прием против форварда «Ак Барса» Александра Радулова и нанес удар в голову Мамину.

В текущем розыгрыша Кубка Гагарина на счету нападающего 21 матч, в которых он набрал 16 (7+9) очков.

источник: Татар-информ
Мамин пропустит минимум три матча финала Кубка Гагарина между ЦСКА и «Ак Барсом»
Также матч пропустит Андрей Светлаков.
19.04.2023 12:21
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Кучеров обошел Ягра по числу матчей в плей-офф НХЛ с тремя и более очками
Кучеров обошел Ягра по числу матчей в плей-офф НХЛ с тремя и более очками
Рекордсменом по этому показателю является Уэйн Гретцки.
19.04.2023 10:52
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Хоккеисту «Виннипега» наложили 75 швов после падения лицом на лезвие конька вратаря (видео)
Хоккеисту «Виннипега» наложили 75 швов после падения лицом на лезвие конька вратаря (видео)
Морган Баррон получил травму в первом периоде, но смог вернуться в матч.
19.04.2023 10:46
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Самсонов заявил, что сыграл «как дерьмо» в первом матче плей-офф с «Тампой»
Самсонов заявил, что сыграл «как дерьмо» в первом матче плей-офф с «Тампой»
Голкипер пропустил шесть шайб и был заменен.
19.04.2023 10:36
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Российского хоккеиста, выступающего в Казахстане, вынудили отказаться от паспорта РФ
Российского хоккеиста, выступающего в Казахстане, вынудили отказаться от паспорта РФ
Дмитрий Гурков принял непростое решение.
19.04.2023 09:34
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Колорадо» дома уступил «Сиэтлу», Георгиев оформил 27 сейвов
«Колорадо» дома уступил «Сиэтлу», Георгиев оформил 27 сейвов
«Лавины» пропустили три шайбы от своего соперника.
19.04.2023 08:14
Хоккей
автор: Сергей Иванов
«Виннипег» обыграл победителя Западной конференции «Вегас» в первом матче плей-офф
Российский нападающий «Виннипега» Наместников сделал результативную передачу.
19.04.2023 08:10
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Гол Тарасенко и две передачи Панарина помогли «Рейнджерс» начать плей-офф с победы над «Нью-Джерси»
Россиянин стал автором первой шайбы синерубашечников в серии этого сезона.
19.04.2023 08:04
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Три очка Кучерова помогли «Тампе» победить «Торонто» в первом матче серии плей-офф
Три очка Кучерова помогли «Тампе» победить «Торонто» в первом матче серии плей-офф
Россиянин был признан третьей звездой встречи.
19.04.2023 07:58
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Валерий Каменский: Уровень плей-офф КХЛ ничем не уступает НХЛ
Ветеран уверен, что между лигами нет большой пропасти.
18.04.2023 23:31
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика