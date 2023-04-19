Мамин пропустит минимум три матча финала Кубка Гагарина между ЦСКА и «Ак Барсом»

Форвард ЦСКА Максим Мамин не сыграет в ближайших матчах финальной серии Кубка Гагарина против «Ак Барса».

Как сообщает «Татар-информ», у 28-летнего хоккеиста диагностировано сотрясение мозга. Мамин пропустит минимум три встречи.

Напомним, что Максим получил повреждение в первом матче в результате столкновения со своим одноклубником Фредриком Классоном. Защитник ЦСКА неудачно провел силовой прием против форварда «Ак Барса» Александра Радулова и нанес удар в голову Мамину.

В текущем розыгрыша Кубка Гагарина на счету нападающего 21 матч, в которых он набрал 16 (7+9) очков.