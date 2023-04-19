Отец Малкина рассказал о состоянии сына после непопадания «Питтсбурга» в плей-офф НХЛ

Отец форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина назвал главную причину непопадания «пингвинов» в плей-офф НХЛ.

Напомним, что команда впервые за 16 лет не сможет побороться за Кубок Стэнли. Для Малкина то первый пропуск плей-офф в заокеанской карьере.

«Считаю, что он хорошо сыграл, нормально для своего возраста набрал очков и даже повторил достижение первого сезона. Так что ветераны сыграли нормально, проблема с игрой вратарей - кое-как забиваем и тут же отдаем преимущество. Конечно, он (Евгений) подавлен, когда не попадаешь в плей-офф - настроение всегда очень плохое», - цитирует Владимира Малкина ТАСС.

Напомним, что Евгений признавался самым ценным игроком Кубка Стэнли в сезоне-2008/2009.