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Отец Малкина рассказал о состоянии сына после непопадания «Питтсбурга» в плей-офф НХЛ

Россиянин является трехкратным обладателем Кубка Стэнли.
Отец Малкина рассказал о состоянии сына после непопадания «Питтсбурга» в плей-офф НХЛ
19 апреля 2023 15:01
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Getty Images

Отец форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина назвал главную причину непопадания «пингвинов» в плей-офф НХЛ.

Напомним, что команда впервые за 16 лет не сможет побороться за Кубок Стэнли. Для Малкина то первый пропуск плей-офф в заокеанской карьере.

«Считаю, что он хорошо сыграл, нормально для своего возраста набрал очков и даже повторил достижение первого сезона. Так что ветераны сыграли нормально, проблема с игрой вратарей - кое-как забиваем и тут же отдаем преимущество. Конечно, он (Евгений) подавлен, когда не попадаешь в плей-офф - настроение всегда очень плохое», - цитирует Владимира Малкина ТАСС.

Напомним, что Евгений признавался самым ценным игроком Кубка Стэнли в сезоне-2008/2009.

источник: ТАСС
Отец Малкина рассказал о состоянии сына после непопадания «Питтсбурга» в плей-офф НХЛ
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