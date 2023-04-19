«Сибирь» рассталась с Пьяновым и Шаровым

Гендиректор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал об изменениях в составе клуба.

Напомним, что команда из Новосибирска в первом раунде Кубка Гагарина уступила омскому «Авангарду» (1-4).

«В следующем году в клубе мы точно не увидим Голубева, Чесалина, Соловьёва, Чайковски. К очень большому сожалению, не увидим наших двух лидеров. Было понятно, что они уйдут на значительное повышение. Это Шаров, шесть лет в клубе — это серьёзный срок. И Валя Пьянов», — заявил Фастовский в эфире «Городской волны».

Добавим, что Шаров провел 70 матчей, в которых набрал 55 (31+24) очков. Пьянов за 72 игр отметился 37 (11+36) баллами.