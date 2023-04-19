Хачанов пробился в третий круг турнира в Барселоне, обыграв Джарри

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл чилийца Николаса Харри, занимающего 51-е место мирового рейтинга, в матче второго круга турнира в Барселоне.

Матч длился один час 35 минут и завершился победой 26-летнего спортсмена со счетом 6:4, 6:3.

Отметим, что Хачанов сделал два эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из восьми возможных.

У представителя Чили — четыре эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырех.

За выход в четвертьфинал Карен сыграет с победителем матча между британцем Дэниелем Эвансом и итальянцем Маттео Арнальди.