ЦСКА и «Ак Барс» объявили составы на второй матч финала Кубка Гагарина

ЦСКА и «Ак Барс» опубликовали составы на второй матч финальной серии Кубка Гагарина.

Отметим, что игра в Казани начнется в 19:00.

Ранее стало известно, что из-за повреждений встречу пропустят нападающий ЦСКА: Максим Мамин и Андрей Светлаков.

ЦСКА: Рейдeборн (Шарыченков); Классон — Нeстеров, Окулов — Каменев — Плотников; Дыбленко — Диц, Полтапов — Соркин — Григорeнко; Провольнев — Сергеев, Слeпышев — Панкратов — Карнаухов; Гуськов — Макаров, Брюквин — Мингачeв — Абрамов.

«Ак Барс»: Билялов (Мифтахов); Юдин — Войнов, Воронков — Сaфонов — Радулов; Адамчук — Лямкин, Кагaрлицкий — Шипачёв — Петров; Лучeвников — Журавлёв, Галиев — Семeнов — Панюков; Евсеeв, Лукоянов — Галимов — Дыняк; Терехов.

Напомним, что первый матч завершился победой казанского клуба со счетом 4:1.