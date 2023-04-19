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ЦСКА и «Ак Барс» объявили составы на второй матч финала Кубка Гагарина

Армейцы лишились двух основных форвардов из-за травм.
19 апреля 2023 18:45
автор: Александр Поволоцкий

ЦСКА и «Ак Барс» опубликовали составы на второй матч финальной серии Кубка Гагарина.

Отметим, что игра в Казани начнется в 19:00.

Ранее стало известно, что из-за повреждений встречу пропустят нападающий ЦСКА: Максим Мамин и Андрей Светлаков.

ЦСКА: Рейдeборн (Шарыченков); Классон — Нeстеров, Окулов — Каменев — Плотников; Дыбленко — Диц, Полтапов — Соркин — Григорeнко; Провольнев — Сергеев, Слeпышев — Панкратов — Карнаухов; Гуськов — Макаров, Брюквин — Мингачeв — Абрамов.

«Ак Барс»: Билялов (Мифтахов); Юдин — Войнов, Воронков — Сaфонов — Радулов; Адамчук — Лямкин, Кагaрлицкий — Шипачёв — Петров; Лучeвников — Журавлёв, Галиев — Семeнов — Панюков; Евсеeв, Лукоянов — Галимов — Дыняк; Терехов.

Напомним, что первый матч завершился победой казанского клуба со счетом 4:1.

источник: КХЛ
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