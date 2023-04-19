ЦСКА обыграл «Ак Барс» и сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина 

Хоккеисты ЦСКА в гостях оказались сильнее «Ак Барса» во втором матче финальной серии Кубка Гагарина.

Отметим, что встреча между командами завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Сергея Федорова. В составе армейцев шайбы забросили Владислав Каменев, отличившийся на 13-й минуте, а также Ярослав Дыбленко (15) и Михаил Григоренко (59).

Таким образом, красно-синие сравняли счет в серии – 1-1. Третий матч состоится 21 апреля в Москве.

Кубок Гагарина

Финал. 2-й матч

«Ак Барс» (Казань) – ЦСКА – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы:

0:1 – Каменев (Окулов, Плотников), 12:32

0:2 – Дыбленко (Григоренко, Полтапов), 34:02

0:3 – Григоренко (Сергеев), 58:11

Вратари: Билялов – Рейдеборн

Счет в серии: 1-1