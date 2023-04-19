Федоров рассказал, за счет чего ЦСКА смог обыграть «Ак Барс» во втором матче серии

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров дал комментарий после второго матча финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом».

«Важная игра во всех смыслах. Открыли счет первыми, сыграли на своих местах. Давление соперника было хорошее, но мы справились. С победой всех болельщиков ЦСКА», - сказал Федоров на послематчевой пресс-конференции.

Встреча между командами завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Сергея Федорова. В составе армейцев шайбы забросили Владислав Каменев, отличившийся на 13-й минуте, а также Ярослав Дыбленко (15) и Михаил Григоренко (59).

Красно-синие сравняли счет в серии – 1-1. Третий матч состоится 21 апреля в Москве.