ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Федоров рассказал, за счет чего ЦСКА смог обыграть «Ак Барс» во втором матче серии

Армейцы оказались сильнее своего соперника со счетом 3:0.
Федоров рассказал, за счет чего ЦСКА смог обыграть «Ак Барс» во втором матче серии
19 апреля 2023 22:36
автор:
автор фото: РИА Новости

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров дал комментарий после второго матча финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом».

«Важная игра во всех смыслах. Открыли счет первыми, сыграли на своих местах. Давление соперника было хорошее, но мы справились. С победой всех болельщиков ЦСКА», - сказал Федоров на послематчевой пресс-конференции.

Встреча между командами завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Сергея Федорова. В составе армейцев шайбы забросили Владислав Каменев, отличившийся на 13-й минуте, а также Ярослав Дыбленко (15) и Михаил Григоренко (59).

Красно-синие сравняли счет в серии – 1-1. Третий матч состоится 21 апреля в Москве.

источник: «Советский спорт»
Федоров считает, что ЦСКА избежал ошибок во втором матче с «Ак Барсом»
Московская команды обыграла своего соперника со счетом 3:0 и сравняла счет в финальной серии Кубка Гагарина. 
19.04.2023 22:38
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Федоров рассказал, за счет чего ЦСКА смог обыграть «Ак Барс» во втором матче серии
Федоров рассказал, за счет чего ЦСКА смог обыграть «Ак Барс» во втором матче серии
Армейцы оказались сильнее своего соперника со счетом 3:0.
19.04.2023 22:36
Хоккей
Билялетдинов прокомментировал поражение «Ак Барса» во втором матче финальной серии против ЦСКА
Билялетдинов прокомментировал поражение «Ак Барса» во втором матче финальной серии против ЦСКА
Встреча завершилась со счетом 0:3.
19.04.2023 22:11
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
ЦСКА обыграл «Ак Барс» и сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина 
ЦСКА обыграл «Ак Барс» и сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина 
Москвичи разгромили соперника со счетом 3:0. 
19.04.2023 21:16
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Бэкстрем не сыграет за сборную Швеции на чемпионат мира
Клуб НХЛ, за который выступает швед, не попал в плей-офф.
19.04.2023 19:15
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
ЦСКА и «Ак Барс» объявили составы на второй матч финала Кубка Гагарина
ЦСКА и «Ак Барс» объявили составы на второй матч финала Кубка Гагарина
Армейцы лишились двух основных форвардов из-за травм.
19.04.2023 18:45
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Хачанов пробился в третий круг турнира в Барселоне, обыграв Джарри
Хачанов пробился в третий круг турнира в Барселоне, обыграв Джарри
Россиянин занимает 11-е место в рейтинге ATP.
19.04.2023 18:30
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Сибирь» рассталась с Пьяновым и Шаровым
«Сибирь» рассталась с Пьяновым и Шаровым
Новосибирский клуб вылетел из плей-офф на стадии 1/8 финала.
19.04.2023 17:47
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Отец Малкина рассказал о состоянии сына после непопадания «Питтсбурга» в плей-офф НХЛ
Отец Малкина рассказал о состоянии сына после непопадания «Питтсбурга» в плей-офф НХЛ
Россиянин является трехкратным обладателем Кубка Стэнли.
19.04.2023 15:01
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Мамин пропустит минимум три матча финала Кубка Гагарина между ЦСКА и «Ак Барсом»
Также матч пропустит Андрей Светлаков.
19.04.2023 12:21
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика