Федоров считает, что ЦСКА избежал ошибок во втором матче с «Ак Барсом»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров рассказал, что поменялось во втором матче финальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (3:0) в сравнении с первой игрой.

Отметим, что первый матч серии завершился 4:1 в пользу казанцев.

«Те шайбы, что мы пропустили в первом матче – это следствие ошибок. Ошибки – не что-то фундаментальное. Ребята знают это. Просто в первой игре не все не сложилось. Во второй начали играть в свой хоккей», – сказал Федоров на послематчевой пресс-конференции.

Добавим, что счет в финальной серии до четырех побед сравнялся – 1:1. Третий матч между ЦСКА и «Ак Барсом» пройдет 21 апреля в Москве.