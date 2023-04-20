Дубль Дадонова помог «Далласу» сравнять счет в серии с «Миннесотой»

Во втором матче четвертьфинала Западной конференции плей-офф Кубка Стэнли «Даллас Старз» на своем льду обыграл «Миннесоту Уайлд».

Встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу хозяев, в составе которых дублями отметились российский форвард Евгений Дадонов и Роопе Хинтц. Еще по одной шайбе забросили Тайлер Сегин и Джейми Бенн, реализовавшие численное преимущество.

Гости ответили точными бросками Оскара Сундквиста, Маркуса Юханссона в большинстве и Фредерика Гордо.

Таким образом, счет в серии стал 1-1. Первый матч остался за «дикарями», одержавшими победу в овертайме со счетом 3:2.

Следующие две встречи пройдут в Миннесоте.