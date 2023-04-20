ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Каролина» во второй раз обыграла «Айлендерс» и укрепила преимущество в серии

Илья Сорокин не смог помочь своей команде удержать хотя бы ничью.
«Каролина» во второй раз обыграла «Айлендерс» и укрепила преимущество в серии
20 апреля 2023 08:29
автор: Александр Шульгин
автор фото: NHL.com

Во втором матче 1/4 финала Восточной конференции плей-офф Кубка Стэнли «Каролина Харрикейнз» на своем льду нанесла поражение «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3. В составе хозяев отличились Пол Штястны, Стефан Нейсен, реализовавший большинство, Джейкоб Славин и Йеспер Фаст.

Гости ответили точными бросками Кайла Палмьери, Мэттью Барзэла и Брока Нельсона, после которых «островитяне» вели 3:2, но не смогли удержать добытое преимущество.

Российский голкипер Илья Сорокин провел на площадке всю игру.

Таким образом, счет в серии стал 2-0 в пользу «Каролины». Следующие два матча пройдут на домашней арене «Айлендерс».

источник: «Советский спорт»
«Эдмонтон» сравнял счет в серии с «Лос-Анджелесом», Костин забросил дебютную шайбу в плей-офф
«Эдмонтон» сравнял счет в серии с «Лос-Анджелесом», Костин забросил дебютную шайбу в плей-офф
«Нефтяники» восстановили равновесие в противостоянии.
20.04.2023 09:22
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Передача Орлова не спасла «Бостон» от поражения в матче с «Флоридой»
Передача Орлова не спасла «Бостон» от поражения в матче с «Флоридой»
«Пантеры» выровняли положение в серии.
20.04.2023 08:54
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Каролина» во второй раз обыграла «Айлендерс» и укрепила преимущество в серии
«Каролина» во второй раз обыграла «Айлендерс» и укрепила преимущество в серии
Илья Сорокин не смог помочь своей команде удержать хотя бы ничью.
20.04.2023 08:29
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Дубль Дадонова помог «Далласу» сравнять счет в серии с «Миннесотой»
Дубль Дадонова помог «Далласу» сравнять счет в серии с «Миннесотой»
Россиянин выдал результативную встречу.
20.04.2023 08:15
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Федоров считает, что ЦСКА избежал ошибок во втором матче с «Ак Барсом»
Московская команды обыграла своего соперника со счетом 3:0 и сравняла счет в финальной серии Кубка Гагарина. 
19.04.2023 22:38
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Федоров рассказал, за счет чего ЦСКА смог обыграть «Ак Барс» во втором матче серии
Федоров рассказал, за счет чего ЦСКА смог обыграть «Ак Барс» во втором матче серии
Армейцы оказались сильнее своего соперника со счетом 3:0.
19.04.2023 22:36
Хоккей
Билялетдинов прокомментировал поражение «Ак Барса» во втором матче финальной серии против ЦСКА
Билялетдинов прокомментировал поражение «Ак Барса» во втором матче финальной серии против ЦСКА
Встреча завершилась со счетом 0:3.
19.04.2023 22:11
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
ЦСКА обыграл «Ак Барс» и сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина 
ЦСКА обыграл «Ак Барс» и сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина 
Москвичи разгромили соперника со счетом 3:0. 
19.04.2023 21:16
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Бэкстрем не сыграет за сборную Швеции на чемпионат мира
Клуб НХЛ, за который выступает швед, не попал в плей-офф.
19.04.2023 19:15
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
ЦСКА и «Ак Барс» объявили составы на второй матч финала Кубка Гагарина
ЦСКА и «Ак Барс» объявили составы на второй матч финала Кубка Гагарина
Армейцы лишились двух основных форвардов из-за травм.
19.04.2023 18:45
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика