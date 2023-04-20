«Каролина» во второй раз обыграла «Айлендерс» и укрепила преимущество в серии

Во втором матче 1/4 финала Восточной конференции плей-офф Кубка Стэнли «Каролина Харрикейнз» на своем льду нанесла поражение «Нью-Йорк Айлендерс».
Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3. В составе хозяев отличились Пол Штястны, Стефан Нейсен, реализовавший большинство, Джейкоб Славин и Йеспер Фаст.
Гости ответили точными бросками Кайла Палмьери, Мэттью Барзэла и Брока Нельсона, после которых «островитяне» вели 3:2, но не смогли удержать добытое преимущество.
Российский голкипер Илья Сорокин провел на площадке всю игру.
Таким образом, счет в серии стал 2-0 в пользу «Каролины». Следующие два матча пройдут на домашней арене «Айлендерс».
источник: «Советский спорт»