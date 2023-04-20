«Каролина» во второй раз обыграла «Айлендерс» и укрепила преимущество в серии

Во втором матче 1/4 финала Восточной конференции плей-офф Кубка Стэнли «Каролина Харрикейнз» на своем льду нанесла поражение «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3. В составе хозяев отличились Пол Штястны, Стефан Нейсен, реализовавший большинство, Джейкоб Славин и Йеспер Фаст.

Гости ответили точными бросками Кайла Палмьери, Мэттью Барзэла и Брока Нельсона, после которых «островитяне» вели 3:2, но не смогли удержать добытое преимущество.

Российский голкипер Илья Сорокин провел на площадке всю игру.

Таким образом, счет в серии стал 2-0 в пользу «Каролины». Следующие два матча пройдут на домашней арене «Айлендерс».