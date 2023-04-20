Передача Орлова не спасла «Бостон» от поражения в матче с «Флоридой»

Во втором матче четвертьфинала Восточной конференции плей-офф Кубка Стэнли «Флорида Пантерз» на выезде одолела «Бостон Брюинз».

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Брэндон Монтур. Еще по одной шайбе забросили Самуэль Беннетт, Эрик Стаал, Картер Верхеге и Эту Луостаринен.

Российский голкипер Сергей Бобровский снова остался в запасе.

Хозяева ответили точными бросками Брэда Маршана в меньшинстве, Тайдера Бертуцци с передачи Дмитрия Орлова и Тэйлора Холла.

Таким образом, счет в серии стал 1-1. Напомним, предыдущую встречу «Бостон» выиграл со счетом 3:1.

Следующие два матча пройдут на домашней арене «пантер».