«Эдмонтон» сравнял счет в серии с «Лос-Анджелесом», Костин забросил дебютную шайбу в плей-офф

Во втором матче 1/4 финала Западной конференции плей-офф Кубка Стэнли «Эдмонтон Ойлерз» на своей площадке обыграл «Лос-Анджелес Кингз».
Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев, в составе которых отличились Дерек Райан, Леон Драйзайтль, реализовавший большинство, Клим Костин и Эвандер Кейн, отправивший шайбу в пустые ворота.
Отметим, что для россиянина этот гол стал первым в плей-офф НХЛ.
Гости ответили точными бросками Филипа Дано и Габриэля Виларди с передачи Владислава Гаврикова.
Счет в серии стал 1-1, первый матч остался за «королями» (4:3 ОТ).
Следующие две встречи пройдут в Лос-Анджелесе.
источник: «Советский спорт»