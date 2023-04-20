«Эдмонтон» сравнял счет в серии с «Лос-Анджелесом», Костин забросил дебютную шайбу в плей-офф

Во втором матче 1/4 финала Западной конференции плей-офф Кубка Стэнли «Эдмонтон Ойлерз» на своей площадке обыграл «Лос-Анджелес Кингз».

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев, в составе которых отличились Дерек Райан, Леон Драйзайтль, реализовавший большинство, Клим Костин и Эвандер Кейн, отправивший шайбу в пустые ворота.

Отметим, что для россиянина этот гол стал первым в плей-офф НХЛ.

Гости ответили точными бросками Филипа Дано и Габриэля Виларди с передачи Владислава Гаврикова.

Счет в серии стал 1-1, первый матч остался за «королями» (4:3 ОТ).

Следующие две встречи пройдут в Лос-Анджелесе.