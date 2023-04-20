Капризов подрался в матче «Даллас» - «Миннесота» и был удален до конца игры (видео)

«Миннесота» проиграла в гостях «Далласу» со счетом 3:7 во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ.

Российский нападающий «диких» Кирилл Капризов не только не смог набрать ни одного очка, но и принял участие в драке с форвардом хозяев Максом Доми. Событие произошло в третьем периоде, когда все шайбы были заброшены, обоих хоккеистов удалили до конца игры.

Счет в серии стал 1-1. Первый матч остался за «дикарями», одержавшими победу в овертайме со счетом 3:2.

Следующие две встречи пройдут в Миннесоте.