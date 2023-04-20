Фетисов рассказал, почему НХЛ не отстранила российских хоккеистов: политика ей не указ

Депутат Государственной Думы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал причину, по которой российские хоккеисты продолжают играть в НХЛ.

«НХЛ чихать хотела на любые политические решения. Если российские хоккеисты приносят деньги, никто не будет отказываться от их услуг», - приводит слова Фетисова «Аргументы и факты».

В своем интервью Фетисов посоветовал российским футболистам достичь уровня хоккеистов и теннисистов соотечественников, тогда их никто не будет отстранять.

Отметим, что сборная России по хоккею продолжает находиться под баном.