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«Амур» объявил о подписании контракта с Куликом

Клуб сохранил хоккеиста в составе.
20 апреля 2023 11:21
автор: Александр Шульгин

Хабаровский «Амур» объявил о подписании нового соглашения с защитником Евгением Куликом.

Контракт с хоккеистом рассчитан на один год, до конца сезона-2023/24. При этом соглашение носит односторонний характер.

Напомним, в минувшем регулярном чемпионате Кулик провел 25 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.

Всего защитник провел в КХЛ уже 490 игр и набрал 76 (17+59) очков, выступая за московский «Спартак» (2013-2014, 2017-2021), омский «Авангард» (2014-2016), ханты-мансийскую «Югру» (2016-2017) и челябинский «Трактор» (2021-2022).

источник: ХК «Амур»
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