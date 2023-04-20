«Амур» объявил о подписании контракта с Куликом

Хабаровский «Амур» объявил о подписании нового соглашения с защитником Евгением Куликом.

Контракт с хоккеистом рассчитан на один год, до конца сезона-2023/24. При этом соглашение носит односторонний характер.

Напомним, в минувшем регулярном чемпионате Кулик провел 25 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.

Всего защитник провел в КХЛ уже 490 игр и набрал 76 (17+59) очков, выступая за московский «Спартак» (2013-2014, 2017-2021), омский «Авангард» (2014-2016), ханты-мансийскую «Югру» (2016-2017) и челябинский «Трактор» (2021-2022).