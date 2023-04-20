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Гусев расторгнет контракт со СКА и перейдет в «Спартак» или «Динамо»

Игрока уже вывели из основного состава петербуржской команды.
Гусев расторгнет контракт со СКА и перейдет в «Спартак» или «Динамо»
20 апреля 2023 12:57
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

Нападающий Никита Гусев договорился со СКА о расторжении контракта, сообщает «Матч ТВ».

Напомним, ранее 30-летний форвард был выведен из основного состава армейцев, в СМИ писали об алкогольной зависимости хоккеиста.

По данным федерального телеканала, Гусев хочет играть в Москве, поэтому собирается перейти в «Спартак» или «Динамо».

Добавим, что в текущем сезоне Гусев набрал 49 (23+26) очков в регулярном чемпионате КХЛ, а также забросил пять шайб и отдал семь голевых передач в Кубке Гагарина.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Гусев расторгнет контракт со СКА и перейдет в «Спартак» или «Динамо»
Гусев расторгнет контракт со СКА и перейдет в «Спартак» или «Динамо»
Игрока уже вывели из основного состава петербуржской команды.
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