Гусев расторгнет контракт со СКА и перейдет в «Спартак» или «Динамо»

Нападающий Никита Гусев договорился со СКА о расторжении контракта, сообщает «Матч ТВ».

Напомним, ранее 30-летний форвард был выведен из основного состава армейцев, в СМИ писали об алкогольной зависимости хоккеиста.

По данным федерального телеканала, Гусев хочет играть в Москве, поэтому собирается перейти в «Спартак» или «Динамо».

Добавим, что в текущем сезоне Гусев набрал 49 (23+26) очков в регулярном чемпионате КХЛ, а также забросил пять шайб и отдал семь голевых передач в Кубке Гагарина.