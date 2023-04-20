Агент Гусева прокомментировал информацию о переходе хоккеиста в «Спартак» или «Динамо»

Агент нападающего СКА Никиты Гусева - Юрий Николаев прокомментировал информацию о том, что форвард покинет питерский клуб и переберется в московский «Спартак» или «Динамо».

«Я всегда говорю откровенно и честно. Еще рано говорить о продолжении карьеры Гусева в «Динамо» или «Спартаке», - приводит слова функционера Sport24.ru.

Напомним, ранее 30-летний форвард был выведен из основного состава армейцев, в СМИ писали об алкогольной зависимости хоккеиста.

Добавим, что в текущем сезоне Гусев набрал 49 (23+26) очков в регулярном чемпионате КХЛ, а также забросил пять шайб и отдал семь голевых передач в Кубке Гагарина.